Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per cultivar marihuana en una casa de Fornells de la Selva i tenir 7,5 quilos de cabdells preparats per vendre.

A més, investiguen també una altra dona i no descarten més detencions amb el cas.

La detinguda és una veïna de Caldes de Malavella de 49 anys i nacionalitat espanyola. A qui acusen de ser la presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i un per defraudació de fluid elèctric. La dona investigada serà citada aviat per declarar a la comissaria de Salt.

Les investigacions dels agents van començar a principis de novembre i es van centrar en una casa de dues plantes del carrer Nou de Fornells de la Selva on hi havia sospita que hi podia haver un cultiu de marihuana.

Un cop comprovada aquesta sospita, aquest divendres dia 3 de desembre, els agents van fer una entrada i escorcoll a la casa de Fornells.

Cinc habitacions per la droga

Hi van localitzar cinc habitacions que estaven totalment preparades pel cultiu. En totes hi havia restes de plantes i en una ja hi havia plantes tallades preparades per assecar, un total de 350.

A banda, van trobar fins a 7,5 quilos de cabdells assecats que ja estaven preparats per a la seva venda. A banda, en totes les estances hi havia tot tipus d'aparells per mantenir el cultiu i estris, que la policia també va comissar.

Davant dels fets van detenir una de les dones i l'altra, se la investiga pels fets.

La investigació però no està encara tancada i els Mossos no descarten més detencions relacionades amb el cas.