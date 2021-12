Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 78 anys que ha caigut des del terrat d'un pis del costat de l'edifici de la Punxa a Girona.

La policia diu que d'entrada seria una mort accidental.

El succés s'ha desencadenat cap a la una del migdia, al número 21 del carrer Santa Eugènia de Girona.

El 112 ha rebut l'avís que hi havia un home que s'havia desmaiat en una terrassa i que calia anar fins al lloc dels fets. El mateix accidentat, segons els Mossos, havia trucat prèviament al seu jove per explicar-li que estava fent fotos des del balcó de casa, s'havia desmaiat i no es trobava bé.

La caiguda

Poc després però s'hauria desencadenat la tragèdia i s'hauria precipitat. Un cop a lloc els serveis d'emergència - Bombers, SEM, Policia Municipal de Girona i Mossos d'Esquadra- però s'han trobat, segons les primeres informacions, que s'havia precipitat l'home al buit i havia caigut al primer pis.

Els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home de 78 anys ha mort a causa de les lesions de la caiguda.

A lloc s'ha desplaçat els investigadors dels Mossos que miren d'aclarir el què ha succeït, d'entrada tot apunta a una mort accidental.

Arran del succés, el carrer Santa Eugènia s'ha hagut de tallar.