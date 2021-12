A partir del pròxim 1 de gener, els veïns de Vilablareix que s’instal·lin plaques fotovoltaiques a les seves cases ja no es beneficiaran de la subvenció del 50% de l’IBI, o de l’IAE en el cas de les empreses, durant tres anys que ha estat oferint fins ara el govern municipal. Aquesta setmana, a través d’una publicació al BOP, s’ha fet oficial una esmena a les Ordenances fiscals del 2022 que retira l’ajuda que estava vigent des del 2020. «Com a ajuntament, a Vilablareix vam ser pioners a subvencionar la instal·lació de plaques quan cap altra institució ho feia, però ara que moltes altres institucions ja ho fan o ho començaran a fer no té gaire sentit continuar subvencionant la meitat de l’IBI des de l’ajuntament quan els veïns poden aconseguir ajudes més elevades», explica l’alcalde de Vilablareix, David Mascort, fent referència al pla d’ajudes per a instal·lar plaques fotovoltaiques que la Generalitat hauria de posar en marxa ben aviat.

Mascort apunta, però, que els veïns que ja hagin fet el tràmit mantindran la bonificació pels tres anys com estava prevista i que la reducció de la taxa de la llicència d’obres per a la instal·lació de les plaques no només es manté sinó que s’amplia. «El que vam aprovar en el seu moment era la bonificació de l’IBI o l’IAE durant tres anys a qui es posés plaques i una reducció, també del 50% de la llicència d’obres per fer la instal·lació; i ara deixarem de bonificar l’IBI, però la reducció de la llicència d’obres passarà del 50 al 90%».