Desesperació entre els veïns de la plaça d’Empúries de Girona per la poca «capacitat» de l’Ajuntament en resoldre diversos conflictes que fa pràcticament una dècada que arrosseguen i que han anat degradant l’espai. Les vuit comunitats de veïns, que sumen 112 habitatges, es queixen de l’estat de la plaça i les «poques ganes» de l’equip de govern, a parer seu, per resoldre les diferents problemàtiques que han detectat des de fa anys i que han anat explicant als diferents interlocutors municipals.

En nom del més d’un centenar d’habitatges, el president de les comunitats Albert Bordas, explica que un dels principals problemes és l’incivisme en un punt de Sant Narcís que asseguren que difícilment hi apareix la policia municipal. Molts nens hi juguen a pilota i acaben trencant els vidres de les portes o finestres dels habitatges o els plafons de les façanes dels edificis de les places.

Una porteria o una pista

Bordas apunta que no vol que es prohibeixi literalment jugar a futbol o a pilota a la plaça però considera que hi ha espais més idonis i que el consistori hauria de ser proactiu per facilitar-ho. I afirma que des de l’Ajuntament se li va comentar l’opció de posar porteries al parc de la comtessa Ermessenda, o fer-hi una pista poliesportiva com s’està fent en altres indrets del municipi, perquè els nois deixessin de fer servir la plaça com a zona de joc i anessin en aquell punt on no farien malbé res.

Les reparacions per culpa de tots aquests cops amb les pilotes han suposat pagar 30.000 euros en factures, exclusivament per aquest tema, els darrers deu anys, segons assenyala el portaveu veïnal.

Jocs infantils i cartons

Hi ha altres conflictes a la plaça que també malmeten l’espai. Per exemple, el cartó que un supermercat deixa apilonat a la paret, la manca de visibilitat de la sortida d’un estacionament soterrat amb capacitat per a 120 vehicles per culpa d’una plaça d’aparcament que consideren mal col·locat. Altres queixes són el fet que el parc infantil que hi ha la plaça té el sòl de terra i la sorra s’acaba escampant sovint per la plaça. Voldrien que fos de sauló o un paviment tou com en altres jocs de la ciutat. Finalment, lamenten que es traguessin els bancs per seure i una font d’aigua.

Des de l’Ajuntament, s’han limitat a respondre que s’estan gestionant les queixes de les comunitat. S’ha indicat que s’està parlant amb els responsables del supermercat per solucionar l’acumulació dels cartons. Pel que fa als parcs infantils, s’assegura que es fa el manteniment adequat i respecte a la presència policial, diuen que els agents de la policia patrullen per tota la ciutat.