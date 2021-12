L’associació Noaa va recaptar 1.250 quilos de menjar per a animals en un punt que va ubicar en la sortida d’un supermercat de Girona aquest dissabte. Es repartirà entre gosseres i voluntaris animalistes. Qui anava a comprar al supermercat se li demanava si volia col·laborar en la seva compra. Podien adquirir algun aliment per als gats de carrer o per gossos de refugis o que estan en adopció. Els voluntaris que recollien aliments per l'associació Noaa van ser cinc persones que van estar a la porta del supermercat de les dotze del migdia fins a les vuit del vespre fent torns. algunes persones sortien del supermercat amb sacs de pinso i llaunes, majoritàriament . A més, unes deu persones van demanar informació per adoptar.