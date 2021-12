L’Ajuntament de Girona mantindrà la Girocleta funcionant les 24 hores del dia després dels bons resultats de la prova pilot engegada el mes de setembre. Durant el període d’octubre a novembre s’han realitzat 1.589 viatges de la 1 a les 6 h; motiu pel qual el consistori ha decidit fixar-lo com a nou horari perquè així la ciutadania pugui fer ús de la Girocleta les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

“Creiem en el transport públic i en el transport sostenible, i per això tenim com a prioritat el foment de la bicicleta com a mitjà de transport, fent-la cada vegada més accessible i atractiva per al conjunt de la ciutadania. La Girocleta serà un servei obert les 24 hores i els 365 dies l’any, i això serà un benefici per a col·lectius que s’han de desplaçar en horari de matinada que fins ara no tenien aquesta possibilitat. Esperem així guanyar persones usuàries i fer que l’ús de la Girocleta sigui cada vegada més estès”, afirma la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

Abans de l’inici de la prova pilot, engegada durant la Setmana Europea de la Mobilitat, les persones usuàries només podien utilitzar la Girocleta de les 5.30 h del matí fins a la 1 h de la matinada. Amb la voluntat de fomentar l’ús d’aquest transport públic, l’Ajuntament va iniciar aquesta prova per tal de comprovar si hi hauria demanda o no del servei en horari nocturn.

Els resultats obtinguts reflecteixen que dels 1.589 viatges que s’han realitzat, és a la 1 i a les 5 h quan més usos hi ha hagut (429 i 440 respectivament). També s’observa que, excepte per les Fires de Sant Narcís, l’habitual és uns 10 viatges diaris de mitjana durant aquest horari nocturn. Precisament, els dies que més es va utilitzar el servei van ser el 31, el 29 i el 30 d’octubre amb 105, 80 i 79 viatges respectivament; així com l’1 (75 usos) i el 7 de novembre (70 usos).

Pel que fa al perfil, les persones usuàries que han pedalat de nit són majoritàriament joves de 16 a 24 anys. En concret, 186 tenen aquestes edats; 114, tenen entre 25 i 34 anys; 90 tenen entre 35 i 54 anys; 22 tenen entre 55 i 64 anys; i 6 tenen 65 anys o més. De totes aquestes persones usuàries, 219 eren homes i 199 dones.

Durant aquest període, des de sectors com la restauració que pleguen de treballar a la 1 h o veïns i veïnes que agafen l’AVE de les 5.50 h han traslladat al consistori la seva satisfacció amb l’ampliació de l’horari, ja que ara poden utilitzar aquest transport públic. D’altra banda, el servei no ha registrat cap incidència en tram nocturn ni desgavell en la distribució de les bicicletes, i tampoc ha incrementat el vandalisme.

Recuperació del servei

Actualment, la Girocleta compta amb 3.250 persones usuàries. El pic màxim es va assolir a principis del 2020 quan hi havia 3.592 persones registrades. Tanmateix, amb la pandèmia de la COVID-19 es van perdre usuaris i usuàries fins a situar-se a les 3.035 persones a principis d’aquest any. Ara el servei s’està recuperant a poc a poc, una tendència que també es pot veure amb el nombre de viatges.

Aquest 2021, des del mes de gener fins al novembre, s’han realitzat 406.207 viatges, el que significa un increment del 25% respecte al mateix període de 2020. El servei, però, encara està per sota dels 538.817 viatges que es van realitzar en tot el 2019.

Quan més s’ha utilitzat la Girocleta aquest any ha estat durant els mesos d’octubre (46.444 viatges), setembre (41.059 viatges), maig (40.716 viatges) i març (40.228 viatges). Entre setmana hi ha una mitjana de 1.600 usos diaris, i el màxim es va assolir el dia de Sant Narcís, el 29 d’octubre, quan es va arribar als 2.305. Els dissabtes i diumenges l’ús del servei és menor situant-se entre els 800 i 500 viatges per dia.

Girona compta amb 23 estacions de Girocleta repartides per la ciutat i amb un total de 270 bicicletes disponibles per a les persones usuàries. Recentment, s’han incorporat 70 bicicletes noves i se n’han comprat 250 més que aniran entrant en circulació quan arribin i segons les necessitats del servei. Cal destacar que algunes serviran per substituir aquelles que estiguin malmeses. Ben aviat, entraran en funcionament tres noves estacions.