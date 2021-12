La policia local de Salt ha interposat 170 denúncies els darrers vuit mesos per diferents infraccions comeses per ciutadans que es movien pels carrers de la vila en un patinet elèctric o un vehicle de mobilitat personal similar. En 90 dels casos, la multa s’ha posat per circular sense el casc reglamentari obligatori.

Les sancions es van començar a posar a l’abril després que durant el primer trimestre de l’any s’apostés per una campanya informativa de la nova normativa. L’ordenança que regula l’ús del patinet a la via pública de Salt es va aprovar el desembre de l’any 2020 i de gener a a finals de març es van repartir uns 2.000 tríptics informatius on s’explicaven les condicions que permeten circular pel terme municipal en patinet. Les multes per no complir la normativa van dels 60 als 200 euros, segons cada cas detectat.

La mitjana de denúncies de la policia de Salt és de 0,7 al dia. Tot i això, al principi, la policia controlava molt aquest tipus de vehicle. Així, els primers quinze dies del mes d’abril els agents van interposar trenta denúncies després d’aturar 203 patinets, coincidint amb la fi de la campanya informativa i dels avisos a infractors.

Mitjana inferior a Girona

No obstant, es tracta d’una xifra inferior a la de la policia municipal de Girona que ha posat 647 denúncies de l’1 de gener al 30 d’octubre, tal com va informar aquest diari fa uns dies. Aquesta quantitat de multes a la capital gironina suposa més de dues denúncies diàries, tot i que la tendència és a la baixa. Com en el cas de Salt, la infracció més habitual que s’ha detectat és la de circular sense el casc reglamentari que ha suposat interposar 472 sancions.

L’ordenança vigent

L’ordenança vigent a Salt que regula els patinets és la de mobilitat que es va modificar per la nova realitat. La normativa, feta valorant les normatives existents en altres municipis de l’àrea urbana de Girona, permet una velocitats com a màxim, 25 km/hora i sempre amb un casc homologat posat obligatòriament i sempre de manera individual, ja que està prohibit que hi hagi dues persones al cim d’un mateix vehicle d’aquest tipus.

En vies urbanes, a Salt aquest tipus de vehicle només pot circular pels carrils bici i pels carrers amb velocitats màximes permeses de fins a 30 km/hora tot i que no pot assolir aquest límit. No es permet la circulació per les voreres. Als carrers amb plataforma única amb limitació de velocitat màxima a 20 km/hora i amb prioritat per a vianants, s’ha de circular tenint en compte la prioritat dels vianants i a un màxim de 6 km/hora al pas de vianants. Cal mantenir 1,5 metres de distància respecte a les façanes.