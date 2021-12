Els germans Roca s'estrenen en el món editorial infantil amb el llibre 'Les delicioses aventures dels germans Roca', una publicació familiar que engloba coneixements científics amb receptes gastronòmiques familiars. Ho fan a través d'un conjunt d'anècdotes reals dels tres germans que van viure de petits. A través d'aquestes experiències s'explica «de forma molt amena» diversos fenòmens científics com ara la fermentació o la composició molecular a partir de receptes com ara una maionesa o uns canelons. Joan Roca defensa que la cuina pot ser «una porta d'entrada» dels infants a la ciència. 'Les delicioses aventures dels germans Roca' també aposta per difondre una dieta saludable i dependre menys dels aliments ultra processats.

La cuina és una disciplina amb moltes cares diferents. Darrere d'una recepta s'hi amaga una part de química, una part d'economia, una part de geologia, una altra d'història, de cultura i molts àmbits més. Amb l'objectiu de destapar algunes d'aquestes cares, els germans Roca han publicat el primer llibre destinat als infants. Es titula 'Les delicioses aventures dels germans Roca' i mostra un recull d'anècdotes dels tres germans quan eren petits. A través de les seves vivències, els més petits de la casa podran descobrir algunes receptes i a partir d'elles conèixer reaccions químiques que expliquen el perquè dels processos. Per exemple, com és possible que l'aigua i l'oli s'uneixin en una mateixa salsa quan les substàncies es repelen a l'ajuntar-les? O perquè l'ou i la llet queden gelatinosos quan es fa el flam? El xef Joan Roca recorda que tots aquests processos tenen una explicació científica i que a través de la cuina es pot aprendre ciència.

Aquest és un dels objectius que persegueix el llibre infantil que els germans Roca han tret a la venda. Un altre és que els infants prenguin consciència de quins aliments cal menjar de forma més habitual per tenir una dieta equilibrada. Joan Roca apunta que a través de les receptes de cuina tradicional es pot conèixer quins aliments hi ha a cada època de l'any o com es pot aprofitar el menjar per no llançar-ne tant a les escombraries. «Tan important és aprendre a cuinar com aprendre a menjar», afirma el xef del Celler de Can Roca. Per això en aquest llibre es recuperen algunes receptes tradicionals com els canelons, però també com fer conserva d'olives. Roca insisteix en el fet que «la conserva de vegetals» és una manera d'aconseguir que els productes durin més i així evitar llançar-los a les escombraries perquè es fan malbé. Això també implica «un benefici pel planeta», ja que l'alimentació serà sostenible.

I tots aquests coneixements, receptes i aprenentatges porten el segell dels germans Roca, és a dir, estan pensats per fer-ho en família. Joan Roca assegura que el llibre permetrà descobrir alguns processos als més petits i també aportarà coses noves als més grans. Les receptes, a més, estan pensades per preparar-les entre pares i fills per recordar «la importància de cuinar i menjar en família». El cuiner recorda que durant el confinament moltes cases van tornar a fer els àpats conjuntament, però ara la represa de la normalitat ha deixat de costat aquesta pràctica. Per això Joan Roca aposta per recuperar aquests hàbits per la importància que implica que petits i grans comparteixin espai junts i més encara a la cuina.

Més cuina a les escoles

A banda de la cuina en família, Joan Roca demana als mestres i professors que utilitzin el llibre per acostar la cuina a les aules. El xef creu que «seria molt bonic que el laboratori de ciències per als alumnes de primària fos una cuina». Per això aposta per crear aules de cuina, igual que hi ha les d'informàtica, les de música o les de plàstica.