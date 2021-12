El PSC de Girona va assegurar ahir que la planta de valorització de Campdorà de Girona - la incineradora- «queda en suspens pel Projecte de Llei de Mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022». Els socialistes indicaven que la llei d’acompanyament de pressupostos inclou «una moratòria per a les plantes de valorització energètica com Campdorà». Des de l’equip de govern, el regidor de sostenibilitat, Martí Terés, ho va negar i va recordar que la planta «no és ni de nova construcció ni una ampliació perquè manté la capacitat de tones d’incineració anuals» i que les obres són «una reforma sense ampliació». Va recordar que ja s’ha adjudicat el forn caldera «que és la part més important i s’està construint a Itàlia» i que ara «s’està preparant la licitació de la turbina, i l’obra civil».

Renovar la incineradora de Campdorà costarà 11 milions més del previst En concret, el PSC apuntava que en una disposició addicional s’hi esmenta que hi ha un pla de tancament i desmantellament d’incineradora i que «no s’admetran a tràmit sol·licituds que tinguin per objecte la nova construcció o l’ampliació d’infraestructures d’incineració de residus fins a l’aprovació del Pla. Així mateix resten suspeses fins a l’aprovació del Pla, les tramitacions dels expedients de nova construcció o d’ampliació d’infraestructures d’incineració». El PSC, davant d’això, assenyalava que tenia «seriosos dubtes que no en resultin afectats els 36 milions compromesos en la reforma de Campdorà». Sobre aquest punt, el representant del govern municipal però va assenyalar que l’Ajuntament ja té «bona part» dels diners. I va deixar clar que està en converses constants amb l’Agència de Residus, normalment de forma quinzenal. A més, va indicar que «el nou director de l’Agència va venir fa poc i vam parlar d’aquest tema de la moratòria, constatant que la de Girona quedava al marge». Les obres a la incineradora van provocar que des de fa quatre anys l’Ajuntament porta els residus a una planta situada a Vacarisses. El trasllat provoca un sobrecost del servei i això va provocar que l’Ajuntament pugés la taxes d’escombraries un 7% (més l’IPC del 2,4% d’aquell any). Les obres havien de durar dos anys i en porten quatre.