Ahir, als volts de les 7 de la tarda, un semàfor va caure a Bordils a causa del fort vent. L’objecte estava ubicat a l’entrada al municipi venint des de Banyoles.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, que s’hi van desplaçar després de rebre l’avís de l’incident, ningú va resultar ferit. El que sí que va sofrir danys va ser el vehicle que estava estacionat davant del semàfor esperant que es posés en verd per poder continuar circulant.

Els Bombers i membres de la Brigada Municipal van procedir a treure el semàfor per deixar la via lliure i permetre reprendre la circulació amb normalitat. Ara la zona per als vianants ha quedat precintada fins que la companyia que se’n fa càrrec resolgui la situació i n’instal·li un de nou.