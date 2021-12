CCOO ha convocat una manifestació a Girona el 12D sota el lema «disputem els salaris i defensem els serveis públics». El sindicat vol «territorialitzar» la concentració, liderada per una nova plataforma amb una desena d'entitats a Barcelona, amb l'objectiu de donar-hi més força: «Ens hi juguem molt». La secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, assegura que «ara és el moment» de «canviar les coses». López recorda que els pròxims mesos són «decisius» perquè s'estan negociant els pressupostos i perquè han d'arribar els fons europeus. «Els governs actuals tenen el temps i la correlació de forces per canviar les lleis», afegeix.

La nova plataforma '+Drets i + Justícia Social', formada per una desena d'entitats i encapçalades per CCOO i UGT, van anunciar a finals de novembre que convocaven una marxa el pròxim diumenge per aconseguir un «sortida diferent de la crisi». Els convocants reclamen diverses accions, en concret dotze punts, entre els quals hi ha la derogació de la reforma laboral i la de la Llei Mordassa però també un reforç dels serveis públics, apujar el salari mínim fins als 1.000 euros el gener del 2022 o regular el preu de l'habitatge i de l'electricitat. Amb els mateixos objectius, CCOO ha decidit «territorialitzar» la convocatòria amb manifestacions descentralitzades a Girona, Tarragona i Lleida. El sindicat les convoca en solitari en aquestes ciutats, tot i que no descarta comptar amb el suport d'altres entitats i fa una crida a la participació. La secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López diu que l'objectiu és que la concentració tingui més «força». En una roda de premsa, López ha afirmat que fa una dècada que els serveis públics pateixen «retallades» i que «ha arribat el moment de canviar les coses». «Que una de cada quatre persones a Catalunya estigui en risc d'exclusió social ens hauria d'avergonyir», ha dit López.

En aquest sentit, ha assegurat que ens trobem en un moment crucial perquè han d'arribar els fons europeus i perquè s'estan negociant els pressupostos. També, ha dit, perquè hi ha dos governs –a l'Estat i a Catalunya- amb una correlació de forces d'esquerres, que podria no repetir-se. «Tenen el temps i la correlació suficient», ha dit López. Per això, ha afegit, «ara tenim una finestra d'oportunitat» per posar les bases «d'una economia més social i més justa». «Els governs estan rebent pressions i la societat els hem de pressionar perquè vegin que som molts i estem forts», ha insistit. «Ens hi juguem molt», ha conclòs. La concentració començarà a les 12 del migdia a la plaça Independència i enfilarà el carrer Santa Clara, la plaça Catalunya i farà parada davant de l'edifici de la Generalitat. Després recorrerà Jaume I fins a la subdelegació del govern espanyol, on faran els parlaments finals.