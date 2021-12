El PSC de Girona manté que la possible vial de les hortes de Santa Eugènia no és necessari i que, per tant, s’ha de modificar el Pla territorial parcial de comarques gironines i el Pla director del sistema urbà de Girona per eliminar la reserva. El 31 de juliol del 2018, es va presentar una moció sobre aquest tema i va ser aprovada per unanimitat. El 17 d’octubre de 2011 ja s’havia aprovat una moció en el mateix sentit. Però, segons els socialistes, el govern de Junts i ERC de Girona «no han fet cap tràmit» per què se suprimeixi el vial dels diferents planejaments on en el passat havia estat incorporat.

La diputada al Parlament del PSC, Sílvia Paneque, va preguntar al govern de la Generalitat sobre l’eliminació del vial. Apunta que la resposta de la conselleria d’Infraestructures de Jordi Puigneró ha estat sorprenent: «El vial en qüestió forma part d’una traça estructurant de majors dimensions prevista pel Pla territorial parcial de comarques gironines i pel Pla director del sistema urbà de Girona, i que remet als plantejaments generals urbanístics per establir-ne la seva concreció. A data d’avui, no consta que s’hagi tramitat cap modificació ni del Pla territorial parcial de comarques gironines ni del Pla director del sistema urbà de Girona, amb relació a aquesta traça estructurant de la qual una part correspondria al tram previst a l’àmbit de les Hortes». «Deu anys més tard d’aprovar la primera moció sobre l’anul·lació del vial, els governs d’ERC i de Junts de la Generalitat i de l’Ajuntament no han fet cap tràmit encara per fer efectiu el canvi», lamenta.