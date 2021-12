La DOP Oli de l'Empordà farà la presentació de l'oli de la nova collita a Girona, aquest dissabte 11 de desembre de les 10 a les 14 h. Durant tot el matí s'instal·larà a l'exterior del Mercat del Lleó un espai per donar a conèixer l'oli nou de l'Empordà. En aquest punt es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP. Els productors que integren aquesta denominació són Empordàlia, Masetplana, trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d'Espolla.

El tast es farà acompanyat amb “Bombons de pa amb oli” elaborats amb És Farina de Girona i oli verge extra de la DOP Oli de l'Empordà, pels Flequers Artesans de les Comarques Gironines. Es podran tastar els diferents bombons pensats per aquest esdeveniment: bombó de pa, vi i sucre, bombó de pa amb oli i sal, bombó de pa, sal i xocolata, i bombó de pa i olives.

A més les persones que s'apropin a l'espai de l'exterior del Mercat del Lleó podran gaudir a les 12 h del migdia de l'obra de teatre “Els Pànids i l'oli”, un espectacle per a tots els públics on es combina els titelles i actors còmics. És un espectacle d’humor on s’explica l’origen del pa, com l'oli és un producte que combina amb el pa artesanal, les seves qualitats i virtuts.

El col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons apadrinarà durant aquest acte la nova collita 2021 i per promocionar-la es podrà trobar de l'11 al 31 de desembre als restaurants adherits al col·lectiu –Duc de l’Obac, Massana, Occi, Egg Gastronomia, La Riera de Sant Martí Vell, El Celler de Can Roca, Àpats, Umai i Pere Malagelada– que disposaran d'aquest oli a les seves taules.

L'acte de presentació té el suport de l'Ajuntament de Girona, el segell Girona Excel·lent i la Diputació de Girona, i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Els trulls de la DOP, com cada any, faran una donació de cent litres d'oli al Banc dels Aliments, que s'entregaran durant l'acte de presentació de l'oli nou.