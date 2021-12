Es podrien posar molts adjectius pocs agradables a l’acte de vandalisme que un o més individus han perpetrat en dos murals de gran format que s’havien elaborat dins del festival d’art urbà Monar’t de Santa Eugènia. Però qualsevol insult serviria perquè els autors del sabotatge haguessin vençut. Dues obres que clamaven pel respecte i la diversitat han aparegut destrossades.

Els murals estan situats a la paret posterior exterior de l’escola Maristes i els havien elaborat dos artistes barcelonins. Un dels treballs és obra de Pau López, un pintor establert a Dosrius i mestre de taller a l’escola Llotja. El setembre de l’any 2020 va confeccionar el treball Makeup («Maquillatge», en català) i en l’explicació de l’obra explicava que «a l’hora de pintar, potser el maquillatge és la primera expressió artística de la humanitat, i l’ésser humà el primer suport en què treballa, és el que uneix grups, cultures i distingeix personalitats, la màscara que cobreix tants pobles». S’hi veia una noia africana a qui li maquillaven la cara. Els vàndals han escampat pintura negra a la cara i als braços. Ara només es pot veure una taca negra. Els brètols,només han actuat sobre la figura humana i no han malmès el fons ni cap altre element de l’obra.

La segona obra és un mural de l’artista visual i educador artístic Rice. El treball batejat com a Diversitat i riquesa cultural als barris va formar part d’un taller d’usuaris del Centre de Rehabilitació i Salut Mental del Gironès. L’obra està formada per sis cares i de homes i dones de diferents races amb diferents elements envoltant els seus caps i volia servir per deixar clar que «no importa l’edat, el sexe, el lloc d’on vens ni tampoc caldria posar etiquetes amb els diagnòstics de salut mental», segons explicaven des del centre, quan van elaborar el treball.

Iniciativa social i comunitària

El Festival Monar’t va nèixer l’any 2019 arran de la preocupació per la degradació de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, on es veien pintades a tot arreu. Els treballs tenen un caràcter social i de temàtica multicultural i va sorgir com una iniciativa comunitària, cercant la implicació de tothom, tant a nivell associatiu, d’entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d’administracions, com a nivell individual, d’artistes i veïns implicats.

L’Associació de Veïns i diverses entitats van impulsar el projecte que des d’un inici va buscar i obtenir la complexitat de diferents col·lectius artístics, socials i culturals del barri i de la ciutat. Darrera la iniciativa hi ha l’Associació d’Art Blau Blau i l’Associació Fent i Desfent, entitats culturals de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla i totes aquelles entitats i serveis que configuren el teixit social de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla, organitzats a través del PEIC – Pla d’Educació i Convivència i del Centre Cívic Santa Eugènia.

El Milestone també va ser atacat

Un altre festival d’art urbà que ha patit els atacs vandàlics en algunes de les seves obres de gran format és el Milestone Project. L’any 2014, diversos projectes de grans dimensions d’artistes de renom van ser sabotejades, presumptament, per graffiters locals. Un estava en una paret de l’escola de música, obra de la francesa Delphine Delas, i els altres dos en parets d’una nau de l’avinguda Sant Narcís del murcià Sam3 i del nord-americà Momo. Entre les firmes que haurien participat en l’atac dels murals del Milestone n’hi havia algunes de molt conegudes com Pork, Gear, Flipas i Ocho.