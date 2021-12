Bescanó acollirà diumenge una fira pionera que unirà solidaritat i excursionisme. Es tracta de la primera edició de la Blood Mountain, que consistirà en una donació de sang de tot el dia i una trobada del món de la muntanya amb diverses ponències.

Des de l’Associació de Donants de Sang-Girona, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la colla « l’Isard» de Bescanó, la comissió de Fira de l’Embotit i el Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó, tenen com a objectiu que l’esdeveniment sigui el primer d’una «llarga sèrie» de fires que voldrien que es fessin arreu de Catalunya.

Amb el títol Caminem junts, donem sang, es ressalta el valor lúdic, festiu i educatiu de la fira. A part de xerrades, també hi haurà presentacions, música, un rocòdrom i l’exposició 100 anys sent FEEC, organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.