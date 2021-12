Un agent de la Policia Local de Cassà es desplaça a les aules per explicar la normativa vigent en educació viària i establir un diàleg amb les alumnes per tal de fer palesa la necessitat de tenir precaució quan se circula per la via pública, tant en patinet, bicicletes o motocicletes com en el comportament com a vianants.

Aquests cursets tracten el reglament vigent al municipi i remarquen la importància de circular amb seguretat tant per respectar a la resta de vehicles i vianants com per a la protecció pròpia. Aquesta iniciativa es fa a l’institut, a l’escola Puig d’Arques, l’escola Aldric i a La Salle, amb una acció que arribarà a un total de 18 classes i uns 450 alumnes aproximadament.