Guanyem ha demanat un canvi de rumb en les polítiques d’inversions culturals de l’Ajuntament de Girona. El partit de l’oposició ha posat sobre la taula la «situació precària» del projecte del Modern, que actualment està desenvolupat només en un 50%. Per un costat expliquen que malgrat l’equip de govern va anunciar que a finals del 2021 començarien la segona fase de les obres, «a hores d’ara ningú sap com i quan començaran», ha afirmat el regidor Xevi Montoya.

La proposta de Guanyem surt a la llum després que es fes públic que l’Ajuntament havia perdut uns 775.000 euros en subvencions per no complir amb els terminis fixats pel Museu de la Casa Pastors derivat del fons Santos Torroella. La darrera proposta parla que el Museu s’obrirà el 2026 tot i que, «a hores d’ara, encara no té ni proposta», segons la formació. «La idea del Museu davant de la Catedral xoca amb la idea compartida de descentralitzar les inversions i el pressupost cultural a la ciutat i també amb la proposta de dinamitzar i fomentar la creació artística, també en les arts plàstiques», ha explicat Montoya.

«Girona es mereix un pla estratègic cultural a la ciutat que situï la creació, la formació i la presència als barris com a eixos vertebradors del futur cultural a la ciutat», diu el regidor que veu un «error» que l’única proposta d’inversió cultural a la ciutat sigui la Casa Pastors. Reclama partides per fomentar la cultura als barris i recuperar la biblioteca a la Casa de Cultura, entre d’altres.