L’Ajuntament de Quart ha endegat i col·laborat en diverses iniciatives per homenatjar Miquel Pairolí en el desè aniversari del traspàs de l’escriptor, crític literari i periodista que va transcórrer gran part de la seva vida en aquest municipi.

És el cas de la creació dels Espais Literaris de Miquel Pairolí, un senzill itinerari de set quilòmetres que transcorre per cinc espais de Quart on l’autor més s’inspirava: la bòbila de Can Ginesta, a l’exterior del Museu de la Terrissa de Quart; el banc dels roures, en la Via Verda de Girona; Can Pairolí, masia en la qual l’escriptor va viure; l’Església de Palol d’Onyar i l’Església i el cementiri.

El recorregut es va inaugurar el 13 de novembre en un acte celebrat al Museu de la Terrissa de Quart coorganitzat amb l’Editorial Gavarres amb la col·laboració d’Espais Escrits i que va comptar amb la participació de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra. Així mateix, per la seva creació, el consistori ha comptat amb l’estreta col·laboració de la família de l’escriptor.

L’alcalde, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que «des de l’Ajuntament de Quart no volem que el que va ser Miquel Pairolí i tot el que va significar pel nostre municipi caigui en l’oblit» i ha afegit que «per això, de seguida vam posar fil a l’agulla, de la mà de la família de l’escriptor, en la creació d’aquesta ruta que dona a conèixer l’estreta unió que aquest tenia amb el municipi». A més, ha puntualitzat que «Miquel Pairolí, sense cap mena de dubte, ha estat un dels quartencs més destacats de la història de Quart i apostarem sempre per difondre la seva obra i que tothom el segueixi llegint».