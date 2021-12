al barri de l’eixample. L’Ajuntament de Girona va batejar ahir amb el nom de l’activista, investigadora i escriptora Dolors Condom i Gratacós una plaça a l’Eixample, entre els carrers de la Creu, Barcelona i Francesc Ciurana. «Fem un reconeixement a la docència, aquella que es fa des de la passió, que fa que els i les alumnes s’enamorin amb els clàssics i el llatí. És important que es reconegui aquesta disciplina». També va agrair a la Xarxa Dones el seu treball per reivindicar «el paper de tantes dones que han fet tant per la història i per construir la nostra societat».