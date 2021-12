El Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona (Cd’E) demana al rector de la universitat, Quim Salvi, que posi fil a l’agulla i que compleixi amb les tretze demandes que va signar durant la presentació de la seva candidatura el mes de novembre.

El Cd’E, màxim òrgan representatiu de l’estudiantat, considera en un comunicat fet públic que hi ha cinc demandes que s’haurien de prioritzar en el caldendari. De fet, expliquen que es tracta de «fer efectius els punts treballats a la taula de negociació entre el Cd’E i el SEPC, iniciada pels voltants de la vaga estudiantil del 13M pel Compromís Contra la Crisi Educativa».

Fan referència a «l’equiparació de preus de màsters i graus i graus entre si, a la remuneració de les pràctiques, al suport a l’absolució dels encausats per defensar les universitats públiques, al pla de xoc pel blindatge del català i el reclam d’uns protocols feministes efectius i la revisió d’aquests protocols».

Mobilitat pública accessible

El Consell d’Estudiants també insta la UdG a treballar amb l’administració per «garantir una mobilitat pública i accessible per la comunitat universitària». Així mateix recorden la importància de «disposar d’una Estratègia Integral de Salut Mental perquè, des del Cd’E apunten que calen més esforços per un bon servei d’atenció a la comunitat universitària, i en específic, a l’estudiantat que es veu agreujat per la situació postpandèmica». També consideren clau el reforç de la representació estudiantil i la defensa de l’autonomia universitari, la democràcia i les llibertats.

B2 i llengua catalana

També aborden la problemàtica del del B2. «La tendència de la universitat, assegura el Cd’E, és anar afegint l’obligació decomplir amb una tercera llengua per titular-se, per tant, l’òrgan estudiantil defensa que en comptes de no fer res o lluitar per coses impossibles, cal mirar de facilitar la vida de l’estudiant. Tot i això, asseguren que continuaran exigint l’eliminació de la titulació del B2 i la modificació de les memòries de grau». El Cd’E afirma que l’equip de Govern de la universitat no admet l’existència d’un problema amb la llengua a la universitat, «quan s’han donat casos d’incompliment dels dissenys de les assignatures que són plenament en català, però que en realitat es canvia parcialment o completament de llengua en benefici del castellà» El Cd’E reclama «accions efectives pel blindatge de la llengua catalana i que es treballi atenent a les queixes dels estudiants, que reclama la defensa del català començant per l’educació».

Assetjament sexual

El Cd’E també reclama una «millora de la gestió dels protocols feministes» i «la professionalització de la comissió instructora de casos d’assetjament a la universitat». En aquest sentit qüestionen com s’estan tractant els casos d’assetjament a la universitat en l’actualitat: «Encara que es faci amb bona fe, els casos necessiten que qui decideixi les resolucions siguin persones especialitzades en el tema i se’n facin una bona anàlisi de les situacions relatades en els casos», asseguren.