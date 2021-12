Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort d’un home aquesta tarda a Girona. Els Bombers han rebut un avís que hi havia una olor molt forta a gas al número 68 de l’avinguda Lluís Pericot, al barri de Montilivi. Faltaven deu minuts per dos quarts de set de la tarda.

En arribar al lloc de l’alerta, han acabat trobant-se una persona estesa a terra, a la zona de la cuina. També han anat fins al lloc dels fets agents de la policia municipal, els Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) tot i que no s'ha pogut salvar-li la vida.

L’home tenia uns 83 anys i estava cuinant quan ha patit una aturada cardio-respiratòria. Queda per determinar si ha mort per una intoxicació de gas o si el gas s'ha anat acumulant perquè l’home havia caigut a terra. Els Mossos sí que han descartat qualsevol possible motivació criminal ja que no han trobat cap evidència que així pogués ser.