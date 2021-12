El PSC de Girona ha denunciat que a la Junta de Govern Local de Girona s’han aprovat les bases reguladores del programa reactivem Girona dirigit a autònoms afectats per la crisi de la Covid- 19 durant el període març a desembre del 2020 i que ales mateixes són insuficients i van tard. «L’import màxim de l’ajuda serà de 1.200 euros i el programa està dotat amb 120.000 euros, creiem que això no és suficient ni suposa una reactivació real del teixit econòmic de la ciutat». El regidor socialista, Jordi Calvet, ha indicat que li «sembla un despropòsit que aquest programa s’aprovi un any després del que calia quan molts afectats ja han hagut de tancar».