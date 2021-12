Una fleca - cafeteria de Vilablareix ha tornat a ser l’objectiu dels lladres 15 dies després del primer assalt. En aquest cas, els assaltants van actuar cap a les tres de la matinada i van intentar rebentar els vidres amb una tapa de claveguerem però no ho van aconseguir i finalment, van poder tirar a terra la porta d’accés. Un cop a dins van actuar durant uns 5 minuts i després de donar diversos cops a la caixa automàtica, se’n van emportar els diners que hi havia -en l’anterior ocasió van fer el mateix-. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets. Que hi van acudir després de la trucada de veïns que van sentir el soroll. Per altra banda, a Celrà també van entrar a robar dimecres el al centre Ateneu de la matinada i es van emportar diners.