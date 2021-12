L’Ajuntament de Girona està estudiant on podria col·locar una «nova Boireta» al parc Central. El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que tenen sobre la taula diferents opcions a tocar de la plaça d’Europa, que és on s’havia situat antigament el popular bar-cafeteria, que va acabar enderrocat per ser engolit per les màquines de les obres del Tren d’Alta Velocitat (TAV). No és, però, una decisió imminent.

La idea de tornar a obrir un establiment de restauració a la zona és una promesa antiga des que es va enderrocar l’anterior bar-cafeteria per les obres del TAV, a finals de l’any 2008. El bar va oferir el seu darrer servei el 28 d’octubre d’aquell any.

En aquelles dates, el local va desaparèixer juntament amb una gasolinera i un skatepark. La gasolinera ja mai més va tornar a instal·lar-se i, per substituir la zona de cabrioles i de patinatge, es va construir un equipament a Domeny, molt a prop del pavelló municipal de Fontajau, que amb el pas del temps ha quedat petit. Per això ara se’n projecta un altre a Can Gibert del Pla.

El carril bici

La fesonomia del sector va canviar totalment a conseqüència d’aquests obres eternes. El que era una rotonda va acabar convertida en una cruïlla amb una sortida d’autobusos de l’estació soterrada al parc Central. Al mateix temps, al parc va desaparèixer un vial asfaltat que el dividia pràcticament en dues meitats. En el seu lloc s’hi ha creat un carril-bici molt utilitzat.

Des de fa anys, els veïns de la zona tenien entre les seves múltiples reivindicacions, dos retorns: el de la Boireta i el de l’escultura Per Europa d’Andreu Alfaro. Són dos temes pendents encara.

Ara mateix, part del debat de la possible ubicació d’aquest nou local de restauració és si hauria de col·locar-se en un o altre costat del carril bici, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, tenint en compte que l’establiment tindria terrassa. En un costat hi ha una zona amb la superfície de terra i arbres i l’altre toca als murs de protecció de la rampa de l’estació d’autobusos.

Aquest establiment funcionaria amb un règim de concessió administrativa. O sigui, seria de propietat municipal però es trauria a concurs públic per tal que el pogués gestionar una empresa que estigués interessada en la seva explotació.

L’escultura d’Andreu Alfaro

Una altra promesa, en el seu moment, va ser el retorn de l’escultura Per Europa, d’Andreu Alfaro. De fet, en els projectes de reurbanització hi apareixia a sobre d’una làmina d’aigua en un lateral de la sortida de l’estació d’autobusos. Es tracta, però, d’una possibilitat pràcticament descartada, perquè part de l’atractiu del treball de l’artista valencià era la seva ubicació: enmig d’una rotonda. Tot i que hi ha veïns de la plaça d’Europa que insisteixen igualment amb el seu retorn, moure-la de l’actual emplaçament tindria un cost molt elevat. Ara mateix està en una rotonda de la Devesa.

La possibilitat que hi hagi alguna altra escultura al parc Central va diluint-se a mesura que passa el temps, ja que molt probablement caldria fer un concurs públic, tot i que el regidor d’Urbanisme no ho descarta.

Un espai per urbanitzar pendent de la tanca d’una pista i un jardí vertical

El penúltim tros inacabat del parc es desencallarà aviat, després d’algunes modificacions al projecte. Es tracta d’un espai a tocar de la sortida de l’estació d’autobusos i la plaça d’Europa. Adif va adjudicar els treballs al maig a l’empresa Copcisa per 791.016,70 euros, uns 200.000 euros menys que el pressupost inicial. No obstant això, l’Ajuntament va demanar incorporar algunes modificacions que, segons el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, es van acceptar i s’incorporaran al projecte. Es tracta del recobriment de l’edifici existent, que serà diferent, i un mur vegetal vertical que resseguirà la sortida de l’estació d’autobusos, que es canviarà per assegurar-ne un bon manteniment. També el tancament de la futura pista esportiva, que serà d’un material que provoqui menys soroll i eviti les molèsties que es van produir, per exemple al parc Núria Terés. Alguns veïns de la plaça d’Europa, de fet, rebutgen aquesta pista.

La marquesina: última obra

L’última obra pendent al parc està en mans de l’Ajuntament. Es tracta de la marquesina entre les dues estacions. El segon concurs públic va quedar encallat perquè l’empresa adjudicatària va comunicar que no podia assumir-ne el cost per l’encariment de materials. L’Ajuntament va traslladar el cas a la Comissió Jurídica Assessora per saber com procedir. La guanyadora del primer concurs ja s’havia declarat en fallida.