El parc de les Pedreres de Girona va ser l’escenari ahir a la tarda d’una festa per celebrar l’arribada del gran tió a la ciutat de Girona. La jornada va arribar carregada d’activitats i amb un tronc disposat a rebre els cops de pal necessaris per cagar regals, en concret baldufes i io-ios, defugint de la polèmica dels darrers dies a les xarxes socials, on s’ha qüestionat si se l’ha de picar. Al llarg de la tarda, es va fer un taller de tions on els infants es podien construir un tió propi i emportar-se’l a casa. A més , es va oferir una xocolatada i música en directe amb el grup Ding Dang Rock. Hi van participar unes 400 famílies, segons la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers. A partir d’ara, el tió farà parada en altres barris. El dia 15 serà al pavelló de Vila-roja, l’endemà a la plaça Pere Calders de Can Gibert i el dia següent a Can Ninetes, a Santa Eugènia. El 18 serà al parc de la guingueta de Fontajau i el 21 a la plaça de l’Om del Pont Major. El 22 serà al local de Palau- sacosta i a l’espai del Mercadal i el 23 al mercat del Lleó.