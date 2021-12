degustació al mercat del lleó. La DOP Oli de l’Empordà va presentar ahir l’oli de la nova collita al Mercat del Lleó de Girona, on es podia tastar i comprar l’oli nou directament dels productors de la DOP. El tast es feia acompanyat amb bombons de pa amb oli elaborats amb És Farina de Girona i oli verge extra de la DOP Oli de l’Empordà,

vuit participants al modoni. Llagostera ha celebrat la tercera edició del concurs de truites «quins ous al Modoni», organitzat per l’Associació Cultural Moixiganga i el bar musical el Modoni. Hi han participat 8 cuiners. El primer premi del jurat ha estat pel duet Fum Sushi, format per Ricardo Prudencio i Jordi Clara. El premi del jurat popular ha estat per una parella gallega.

formació de docents i artistes. L’Institut Salvador Espriu de Salt va acollir ahir la segona sessió dels grups de treball organitzats per l’Associació ConArte Internacional. Aquests grups desenvolupen el projecte «Planters» a centres educatius de Salt, Girona i Figueres. La iniciativa es basa en la presència regular d’artistes a escoles i instituts.