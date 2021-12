El canvi d'escenari de la cavalcada dels Reis Mags, amb la sortida des del Camp de Mart de la Devesa i l'arribada a la Copa, on es farà l'espectacle final, obligava a un canvi del recorregut de la Cavalcada que s'ha concretat aquest matí per part de l'Ajuntament de Girona i per la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona. Un nou recorregut que sortirà del Camp de Mart en direcció a la Punxa per passar, posteriorment, per la plaça Poeta Marquina i el carrer Joan Maragall per després arribar a la Plaça Catalunya i baixar per Santa Clara fins a la plaça Independència des d'on s'anirà fins a la Copa passant per Ramon Folch i la rotonda del rellotge.

Com ja s'havia anunciat, la Cavalcada es farà, com ha recordat avui el vicealcalde Quim Ayats, "totalment a peu i hi deixaran de participar animals adaptant-nos als nous temps i les sensibilitats actuals", i començarà a les sis de la tarda per acabar al voltant de tres quarts de vuit del vespre del dimecres cinc de gener quan, a la zona de la Copa, començar la festa final de rebuda als reis mags que s'allargarà uns 45 minuts. Tot i les novetats en el recorregut, el president dels Manaies Xavier Serra ha apuntat que "el principal canvi és que s'intenta encomanar a la ciutat de la màgia dels reis durant el màxim de dies possibles en, si es vol dir així, es podria anomenar com la setmana dels reis". I és que, per exemple, des d'avui mateix s'està fent arribar a les escoles de la ciutat material per fer fanalets o, ja aquella mateixa setmana, el dia 3 de gener a la tarda hi haurà un acte de la llum a les escales de la catedral que veurà il·luminada la seva façana. El mateix dia 5, Xavier Serra ha explicat que hi haurà una "sèrie de comitives reials que es mouran per tots els barris de la ciutat entre les deu del matí i la una del migdia" que s'acabaran trobant en dos punts - Parc del Migdia i la plaça del Vi - des d'on començarà una pre cavalcada fins al Camp de Mart. L'escenari d'un campament, molt més ampli que el tradicional als jardins de Fora Muralles, que tindrà una durada de dues hores amb el seguici de tots tres reis. També hi haurà novetats en les músiques de les bandes que acompanyen els reis que, en l'acte final de la Copa, acabaran tocant plegades la cançó dels tres reis. Igualment, s'estan preparant 16.000 monedes de xocolata per repartit entre tots els nens que participin en la cavalcada.