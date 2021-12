Les famílies que demanen la dimissió de l’equip directiu de l’escola Santa Margarida de Quart, que porten recollides 175 signatures, han emès un comunicat criticant «la poca predisposició» del departament d’Educació per «trobar solucions a les problemàtiques reals de l’escola». També denuncien que cap membre de l’equip directiu va assistir a la reunió convocada el 9 de desembre a la tarda amb el departament per tal de parlar de la situació.

A principis de desembre, un grup de famílies del centre va fer pública la seva disconformitat amb la gestió de l’equip directiu, tot penjant una pancarta a la paret de l’escola on es podia llegir «Farts de l’equip directiu. Dimissió!». Les famílies es queixaven que, després de la jubilació de l’antiga directora de l’escola, fa quatre anys, l’entrada del nou equip directiu havia suposat «un canvi» de sistema que ha provocat «una baixada del nivell educatiu» de l’escola. En aquest sentit, denunciaven «càstigs severs i perllongats», l’elevada rotació de professorat i la manca de comunicació, i també mostraven la seva disconformitat amb la gestió que s’ha fet des de l’escola de la normativa de prevenció del coronavirus. En aquell moment, des de l’equip directiu del centre no van voler fer declaracions.

Des del primer moment, el departament d’Educació va mostrar la seva predisposició per «mediar» i parlar amb totes les parts per resoldre la situació. És per això que, segons expliquen les famílies en un comunicat, el 9 de desembre es va convocar una reunió on hi havia citats la direcció de l’escola, l’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), el Consell Escolar, representants de les famílies de l’alumnat que han recollit signatures i una inspectora del departament d’Educació.

Les famílies crítiques amb la direcció del centre, tanmateix, lamenten que cap membre de l’equip directiu assistís a la trobada. «Ha estat una sorpresa pel grup de pares i mares [...]. Ens sembla una falta de respecte envers totes les famílies de l’alumnat i un acte de covardia», assenyalen en el comunicat.

D’altra banda, també critiquen l’actitud de la inspectora «i la seva poca predisposició a trobar solucions als problemes», tot afirmant que va intentar «tirar pilotes fora». «Com a pares no deixa de sorprendre’ns que la conclusió per part d’inspecció sigui que gran part dels problemes que hi ha a l’escola siguin causats per la tipologia d’alumnat que hi ha», indiquen. Segons expliquen les famílies, la inspectora hauria assenyalat que el problema de l’escola resideix en el fet que els infants «són conflictius i afecten al normal desenvolupament d’algunes classes». També hauria argumentat que l’elevada rotació de professorat que hi ha al centre es deu «a la falta d’adaptació de tots ells al pla d’estudis proposat per l’equip directiu i per la tipologia d’alumnes conflictius».

Resoldre l’entrada i sortida

Les famílies, però, exposen que els i les mestres expliquen tot el contrari. «Els nostres fills i filles han vist professorat plorant escridassats per l’equip directiu davant dels infants, i això és inacceptable», afirmen. De la mateixa manera, també expliquen que durant la reunió es va apuntar a la responsabilitat de l’Ajuntament de Quart en solucionar el problema de l’entrada i sortida del centre. Les famílies, però, tenen constància que «el consistori ha proposat més d’una solució i cap ha agradat a l’equip directiu».

Per tot plegat, les famílies continuen insistint en la petició de dimissió de l’equip directiu «amb l’objectiu de millorar la convivència en el centre entre famílies i professorat». «Volem que els nostres fills vagin a l’escola sense por i amb ganes d’aprendre», conclouen.