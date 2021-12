Un dels assistents a la celebració del 30è aniversari de la Universitat de Girona (UdG) va ser el filòsof i exeurodiputat per ERC Josep-Maria Terricabras. El filòsof va explicar que, «per als que vam formar part del moment fundacional, celebrar 30 anys fa molta il·lusió». «Per això no em volia perdre aquesta celebració. Segurament d’aquí a 30 anys ja no hi podré ser, per tant, està molt bé celebrar-ho», va afirmar. Terricabras també va reivindicar que «una universitat petita no necessàriament ha de ser esquifida, ni una universitat perifèrica necessàriament ha de ser marginal». En ser preguntat per l’evolució de la institució al llarg d’aquestes tres dècades, el filòsof va manifestar que la UdG «s’ha consolidat, ha crescut i és un model intel·lectual, cultural i econòmic importantíssim per aquestes comarques». Fent una reflexió sobre el model educatiu actual, va expressar que «no m’agraden prou els models actuals, les universitats han de deixar de ser màquines de títols».

Els reptes de futur L’exeurodiputat va reiterar que «penso que caldria repensar les universitats seriosament»: «Han de deixar de ser màquines al servei d’empreses, haurien de ser alguna altra cosa i deixar endarrere aquest model». Terricabras va insistir que «em temo que quan venen normes de Madrid o Barcelona són poc contundents i poc de canvi. Són molt de consolidació del que ja es té». Terricabras va recordar el seu lligam com a docent de la UdG així com la creació de la càtedra Ferrater Mora, de la qual va dir que «ha portat a Girona alguns dels intel·lectuals més importants del món i estic convençut que no hi ha cap universitat a Europa que tingui la nòmina de gent que hem tingut nosaltres», i va concloure que «això dóna un valor afegit i això m’ha fet feliç».