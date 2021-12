La presentació del llibre «Cassà vota, crònica de la democràcia local a Cassà de la Selva (1979-2021)», va reunir a tots els alcaldes i l’alcaldessa que han passat pel consistori cassanenc des de la transició. Començant per la Maria Dolors Godoy, que va ser la primera alcaldessa en democràcia i la primera dona en ocupar aquest càrrec, seguida per la resta dels alcaldes, Josep Maria Dausà, Antoni Baulida, Carles Casanova, Enric Bagué, Martí Vallès i l’alcalde actual, Robert Mundet. La presentació del llibre va anar a càrrec dels seus autors: Joan Carles Codolà, Eduard Casabó i Xavier Casabó i també hi van participar Joaquim Nadal, com a autor del pròleg i Pau Presas, com a Vicepresident de la Diputació de Girona.