Una cavalcada a peu endolcida per 16.000 xocolatines de Jordi Roca

El canvi d’escenari de la cavalcada dels Reis d’Orient, amb la sortida des del Camp de Mart de la Devesa i l’arribada a la Copa, on es farà l’espectacle final, obligava a un canvi del recorregut de la Cavalcada que es va concretar aquest dilluns al matí per part de l’Ajuntament de Girona i de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona. Un nou recorregut que sortirà del Camp de Mart pel carrer de Caterina Albert i la plaça Miquel de Palol en direcció a la Punxa per passar, posteriorment, per la plaça Poeta Marquina, la ronda Santa Maria Claret i el carrer Joan Maragall per després arribar a la Plaça Catalunya i baixar per Santa Clara fins a la plaça Independència des d’on s’anirà fins a la Copa passant per Ramon Folch i la rotonda del rellotge. Una cavalcada, que començarà a les sis de la tarda i està previst que acabi al voltant de tres quarts de vuit del vespre, que els reis i els seus seguicis faran totalment a peu sense carrosses ni, per primer cop, sense animals i en la que, a banda dels tradicionals caramels, es repartiran bengales, espelmes i monedes tant d’or, encens, mirra com unes 16.000 de xocolata (aquestes últimes cedides pel pastisser Jordi Roca).

Tot i les novetats en el recorregut, el president dels Manaies Xavier Serra va apuntar que «el principal canvi és que s’intenta encomanar a la ciutat de la màgia dels reis durant el màxim de dies possibles en, si es vol dir així, es podria anomenar com la setmana dels reis». I és que, per exemple, des d’ahir mateix el Patge del Fanalet està visitant moltes escoles de la ciutat; mentre que, de cara ja la primera setmana de l’any, el dia 3 de gener a la tarda hi haurà un acte a les escales de la Catedral amb la presència del mag Naj-Mandin en el qual s’il·luminarà tant el campanar com la façana de la seu amb l’Estrella d’Orient per assenyalar a les comitives reials en el camí a seguir. Aquesta il·luminació es tornarà a obrir les dues tardes següents, 4 i 5 de gener. El mateix de la Cavalcada, Xavier Serra va detallar que hi haurà una «sèrie de comitives reials que es mouran per tots els barris de la ciutat entre les deu del matí i la una del migdia» que s’acabaran trobant en dos punts - Parc Central i la plaça del Vi - des d’on començarà una precavalcada fins al Camp de Mart. L’escenari d’un campament, molt més ampli que el tradicional als jardins de Fora Muralla, que facilitarà el contacte dels nens amb els tres reis. «Totes les activitats i accions estan pensades amb mirada d’infant», va explicar el vicealcalde Quim Ayats mentre que, parlant de l’acte final, Xavier Serra va destacar que «el seguici reial enguany el tancarà una nova comitiva que arriba a Girona, la Comitiva del Carbó. Aquesta estarà formada per un personatge central, que és la carbonera major, la Tem-Noch, a més de deu carboners i cinc músics». La música guanyarà més importància en aquesta nova versió de la cavalcada amb diferents bandes per a cada rei que, va explicar ahir Serra, acabaran «tocant juntes la cançó dels tres reis en l’acte final de l’arribada de Ses Majestats a la Copa».