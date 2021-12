El futur trasllat de l'Institut Ermessenda i de les dues escoles d'adult de Girona al carrer Barcelona està una mica més a prop després que hagi començat l'enderrocament de part de les naus de l'antiga fàbrica Simon, tres naus adossades a l'estructura principal de la fàbrica que, en total sumaven 3.214 metres, i que en pocs dies hauran desaparegut del tot per deixar lloc a l'ampli pati del futur centre educatiu. Les naus que s'estan enderrocant estaven a la part posterior de l'antiga fàbrica, la més propera a la via del tren, mentre que la part de la fàbrica que dona al carrer Barcelona, un edifici en forma de "L", és la que ara la Generalitat haurà de rehabilitar per ubicar-hi el futur institut que, de moment, no té cap data prevista ni d'ignauguració ni d'inici de les obres.

"Amb l'inici de les obres d'enderrocament de part de les naus de l'antiga fàbrica Simon ens trobem amb un dia que, digues-m'ho així, pot ser de joia perquè ha estat un projecte prou llarg, però des de l'Ajuntament de Girona hem complert la nostra part i ara quedarà en mans de la Generalitat aprovar el projecte corresponent i executar-lo perquè a Girona tinguem un nou institut i un nou centre de formació d'adults", ha explicat el regidor d'urbanisme de l'ajuntament de Girona, Lluís Martí, sobre la construcció del nou institut que ha emmarcat en tot el profund procés de renovació de l'entrada Sud de la ciutat amb projecte com la nova Clínica Girona, la futura Casa de la Tecnologia o la plaça Salvador Dalí amb la reforma d'El Corte Inglés. Les obres d'enderroc de les naus les està fent l'empresa Obres i Serveis Roig S.A. i l'import de l'adjudicació va ser de 182.780 euros.