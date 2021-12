El rei va presidir ahir la reunió del patronat de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), en la qual es va aprovar el pla estratègic que l’entitat desplegarà durant el període 2022-25 en la seva missió de fomentar el talent i l’emprenedoria entre els joves. El proper any, la Fundació destinarà 2,8 milions d’euros a programes en benefici dels joves, informa la Casa Reial a la seva pàgina web.

La sessió es va celebrar al Saló de Columnes del Palau Reial de Madrid, aquest any sense l’assistència de la princesa Leonor, que es va estrenar fa un any en la trobada dels patrons de la FPdGi, de la qual és presidenta d’honor, al costat dels seus pares i la infanta Sofia. El president de la Fundació, Francisco Belil, va dir que el desig és que l’hereva de la Corona «participi en quantes més activitats millor», tot i que va puntualitzat que aquesta aspiració cal fer-la «compatible amb la seva agenda». Per l’aturada nadalenca, l’hereva al tron va acabar divendres les seves classes en l'internat de Gal·les on estudia primer de batxillerat. Al costat de Felip VI van ser-hi Belil, i el director general, Salvador Tasqué, que va assumir el càrrec en substitució de Mònica Margarit l’1 de juliol coincidint amb el lliurament dels premis, a Barcelona.

El desenvolupament del talent jove, la millora de l’ocupabilitat, l’educació transformadora, el propòsit social, una presència més gran al territori a través de noves aliances, la innovació o la transformació digital defineixen les principals prioritats estratègiques de l’entitat per als propers quatre anys.

Girona, poc present

Màlaga, Guadalajara, Logronyo, Palma i Girona acolliran entre el març i el maig el «Tour del talent», una àmplia agenda d’activitats de tot tipus que té com objectiu capitalitzar i promoure oportunitats per a la joventut de tot el país en vàries comunitats autònomes.

La Fundació no fa cap acte públic a Girona des que l’any 2018 va entrar els premis al Mas Marroch de Vilablareix. L’any següent, l’acte ja es va fer a Barcelona. A la capital gironina, l’any 2018 es van fer coincidir unes obres a l’Auditori per no cedir l’equipament a la Casa Reial. A finals de l’any 2017, el ple de Girona havia declarat el rei Felip VI persona non grata. No se sap on s’entregaran els premis del 2022 ni sí hi haurà algun acte a Girona o a la demarcació.