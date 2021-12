La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va denunciar ahir que l’Ajuntament de Girona, governat per Junts per Catalunya i ERC, «no ha complert desenes de promeses anunciades a premsa». La reforma del carrer Barcelona, el projecte dels quatre rius, , el Bloom que havia de convertir-se en centre de digitalització de referència, el Modern o la Casa Pastors són alguns dels exemples que, a criteri de Paneque, demostren que l’equip de govern de Marta Madrenas «substitueix la seva falta d’empenta per notes de premsa».

«La reforma de plaça Catalunya, perquè sigui només per a vianants; els aparcaments dissuasius; la casa de la tecnologia, l’oficina verda, el parc de les pedreres, el castell de Montjuïc o els ponts del carrer del Carme; la construcció d’un nou Trueta que primer es va dir que seria a Girona i que després va anar a Salt, però encara no s’ha iniciat cap procés per construir-lo», desgrana Paneque que també destaca que hi ha «79 mocions aprovades al Plenari de Girona, bona part de les quals amb el vot favorable de l’equip de govern de Junts i ERC, que tenen fins a 97 punts associats a recursos humans i econòmics que no tenen cap partida al nou pressupost de 2022». «La ciutat ha envellit i és gairebé la mateixa que fa més de 10 anys; els anuncis, però, no s’han parat de succeir. La millor notícia avui per a Girona és que el govern digui allò que ha fet, però de moment restem a l’espera», apunta, a manera de resum, Sílvia Paneque.