L’Ajuntament de Girona ha organitzat per avui una trobada professional sobre programació cultural i joves per presentar un estudi al voltant de la participació juvenil a l’oferta cultural de la ciutat. L’Oficina de Foment de les Arts, en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, ha desenvolupat un estudi al voltant de la participació de joves en programacions culturals de la ciutat de Girona amb contribucions de 135 nois i noies i 28 agents culturals i amb un recull extens de pràctiques inspiradores.

Sota el nom «Antenes. Programació cultural i joves», la trobada serà un espai de reflexió per conèixer els resultats de l’estudi, per aprendre altres experiències i per debatre al voltant de la participació dels joves en les programacions culturals.