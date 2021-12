La defensa de l'auxiliar d'infermeria empresonada des del 2 de desembre per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori que va tenir lloc el 25 de setembre del 2020 demana que surti en llibertat.

L'advocat Sergio Noguero argumenta que la implicació de la investigada en els fets es basa en "simples especulacions" i que no hi ha proves que acreditin que va formar part del pla per perpetrar l'assalt mortal a casa de la víctima. El fiscal Víctor Pillado i el lletrat de l'acusació particular, Carles Monguilod, s'hi oposen i han remarcat a la vista a l'Audiència de Girona que hi ha una "càrrega indiciària forta" que apunta que l'auxiliar va assenyalar l'objectiu als altres tres investigats.