Cassà de la Selva iniciarà la programació nadalenca el 18 i 19 de desembre amb la tercera edició del Fum, fum, fum! , la festa familiar de Nadal a Cassà. Aquesta edició es farà a diferents espais del Barri Vell (plaça Petita, carrer dels Dolors, Mesures i plaça Sant Pere) i la plaça de la Coma.

Enguany hi ha espectacles per a tota la família com els Contes de Nadal de la Minúscula Teatre, el personatge excèntric i divertit de l’Open Door de Pere Hosta o l’espectacle de La Bleda El Camí de Nadal.

Dansa aèria

També hi haurà la màgia de la dansa aèria de la companyia Estampades, que des del campanar de l’església de Sant Martí faran volar la imaginació amb una espectacular posada en escena i música en directe. També hi haurà els gironins de Total Circ amb el seu espectacle Hotel Bucarest, inspirat en la pel·lícula Gran Hotel Bucarest. Baba Babarota presentarà el seu espectacle de titelles La mulassa Mulababa.

Música

La música també tindrà protagonisme amb les cançons de Nadal de Tutti Veus i del Virolailo, a més de la «Different Orquestra», una proposta d’Always Drinking Marxing Band que presentarà una orquestra molt especial.

Com en les altres edicions, el Fum Fum Fum! omplirà la vila d’activitats tot el cap de setmana, per donar el tret de sortida a les festes nadalenques convertint el Barri Vell en un recorregut ple de racons on gaudir tota la família. Tots els espectacles són gratuïts i no cal fer reserva prèvia.