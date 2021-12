El Lleuresport tornarà al seu format habitual aquest Nadal. Després que se n’adaptés la darrera edició per la situació sanitària, aquest any Girona recupera la normalitat del parc infantil i juvenil de Nadal de Girona i programarà una trentena d’activitats lúdiques i educatives per al públic familiar. La 37a edició del Lleuresport està coorganitzada conjuntament pel GEiEG i l’Ajuntament de Girona.

Entre el 24 de desembre i el 4 de gener, el Lleuresport oferirà a les instal·lacions del complex esportiu del GEiEG de Sant Narcís una àmplia programació de propostes, tallers, gimcanes i jocs populars per a infants i d’alternatives d’oci per a nois i noies adolescents d’entre 12 i 15 anys, amb inflables i un circuit d’aventura amb un rocòdrom, una tirolina o un espai d’escalada. Els més petits i petites també podran entregar la carta adreçada als Reis de l’Orient a la patge reial de Ses Majestats. A l’espai hi haurà servei de bar. El preu oscil·larà entre els 3 i els 10 euros, amb la possibilitat d’aplicar diversos descomptes i ofertes. Precisament el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, ha destacat aquesta voluntat de transmetre valors: «El Lleuresport, tot i ser un espai lúdic, sempre ha procurat tenir també un vessant educatiu, amb l’objectiu d’aconseguir que el parc no només sigui un lloc on infants i jovent puguin passar-s’ho bé, sinó que també sigui un espai d’aprenentatge», va dir ahir el regidor d’Esports, Àdam Bertran.