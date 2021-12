L'entitat Som amics dels animals.cat i l'Associació de Veïns de la Massana de Salt han organitzat una caminada amb mascotes per aquest diumenge. Les inscripcions valen cinc euros i els diners es destinaran a la marató de TV3, dedicada a la salut mental. La intenció és anar fins a l'ermita de Sant Roc i tornar i hi haurà una parada per esmorzar.

La sortida serà a les deu del matí des del carrer Prat de la Riba. Ho col·labora l'Ajuntament i Tiendanimal.