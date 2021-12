Els treballadors del servei de neteja i recollida de residus de Salt han convocat una vaga indefinida que començaria el 25 de desembre. Es va decidir dimarts en una assemblea i, tot i que va haver-hi 34 vots i només una abstenció, el representant de CCOO Xavier Vives, va lamentar que s’hagi «filtrat» la convocatòria de vaga i espera poder seguir negociant i assolir els objectius abans de Nadal. El comité d’empresa està format per tres delegats de CC.OO.

Els treballadors pertanyen a l’empresa FCC Medio Ambiente SA amb qui mantenen una pugna per aconseguir diverses millores. Les negociacions, apunten, fa un any que duren i demanen la mediació del Departament de Treball.

Entre d’altres, es queixen de la manca de reconeixement de categories, la negativa a entregar les nòmines en paper i sobre i de la sobrecàrrega de feina i negativa a ampliar la plantilla. Per això, reclamen l’actualització de la bossa de treball amb tots els treballadors que han estat contractats l’últim any, la creació d’una bossa de categoria de conductors de 2 i una de peó especialista, així com el reconeixement de diferents categories a set treballadors.

També, ampliar la plantilla fent fixos els tres primers de la bossa de treball i per als tres següents negociar condicions. En tots els casos s’estableixen uns horaris concrets. A més es demana complir amb els horaris i torns acordats i que s’entreguin les nòmines de l’últim any en paper i sobre tancat.