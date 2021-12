El 15 de desembre del 2016, el llavors director dels Serveis Territorials d’Educació, Josep Polanco, anunciava un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Girona perquè l’institut Ermessenda es traslladés a l’antiga fàbrica Simon del carrer Barcelona. Fins i tot, aquell dia Polanco va arribar a posar data de l’inici de les classes al nou edifici: setembre del 2019. Aquest dimarts, cinc anys més després de l’anunci i dos cursos i mig més tard de la data prevista pel trasllat, les màquines van començar a enderrocar les naus interiors de la Simon. Però, als actuals, i als futurs, alumnes encara tenen al davant moltes hores de classes a les seus actuals de l’institut: el Cartañà, un edifici propietat del Bisbat, i uns barracons situats al barri de Palau, a tocar de l’escola Bosc de la Pabordia. L’actual director dels serveis territorials d’Educació, Àdam Manyé, «valora positivament» el pas fet per l’Ajuntament de Girona enderrocant les naus i interiors «que no tindran un ús docent», però va confirmar que l’inici de les obres de rehabilitació de l’edifici «de moment no té data».

Dimarts, en una visita a les obres d’enderroc amb els mitjans de comunicació, el regidor d’Urbanisme de Girona, Lluís Martí, va assegurar que «des de l’ajuntament hem fet la nostra part ara quedarà en mans de la Generalitat aprovar el projecte corresponent i executar-lo perquè a Girona tinguem un nou institut i un nou centre de formació d’adults». Una afirmació que, des del Departament d’Educació, Àdam Manyé matisa recordant que «l’ajuntament ha fet arribar la documentació per poder iniciar l’encàrrec de licitació a través d’infraestructures de la Generalitat», però que «mentrestant es produeix aquesta licitació l’ajuntament ha de continuar els tràmits urbanístics del projecte de reparcel·lació i urbanització que han de permetre de fer la cessió del bé a la Generalitat per poder iniciar les obres». Fonts de la plaça del Vi n no veien problemes amb la matisació de Manyé assegurant que «l’únic tràmit que queda és la cessió de l’espai, que, evidentment, es farà quan s’acabi l’enderroc».

En qualsevol cas, Àdam Manyé deslliga aquesta inconcreció dels terminis d’execució del projecte del fet que als pressupostos de la Generalitat per al 2022 no hi hagi cap partida destinada a les obres del nou institut de Girona. «En els pressupostos no ha de sortir la partida, perquè està reservada des de l’acord de govern per al nou institut», apunta Manyé que especifica que aquesta partida reservada és de «6.950.000 euros». L’absència de partida en els pressupostos del 2022 per a l’Ermessenda va motivar, el passat setembre, una pregunta parlamentària del PSC al conseller d’Educació, Josep González-Cambray, que va respondre vinculant l’arribada dels diners a la posada a disposició de la Generalitat de l’edifici de l’antiga Simon per part de l’Ajuntament. Dos mesos més tard, i aquest cop a pregunta del diputat de la CUP Dani Cornellà, González-Cambray va confirmar que es tiraria endavant la construcció del nou institut de Girona, així com els de Salt, Besalú i la Vilafant. En la mateixa resposta, el conseller d’Educació va deixar per més endavant les construccions de nous edificis a Bescanó, Castelló d’Empúries, Verges, Sarrià, Sils, Lloret i Maçanet de la Selva.