El grup municipal socialista vol recuperar els premis Athenea i la Distinció a la Ciutadania que no s’atorguen des del 2009. Els socialistes han presentat una moció al plenari del 20 de desembre on posen en valor aquestes distincions. «Els premis Athenea tenen dues modalitats: institucions i persones. En el cas de les institucions s’atorgarà al col·lectiu, organisme o institució que per la seva trajectòria i la seva vinculació a la ciutat s’hagi distingit per fer una aportació renovadora o d’impuls de la personalitat de Girona. I una segona categoria dedicada a la persona que s’hagi distingit per la seva aportació a la vida cultural i/o artística de la ciutat» han explicat Sílvia Paneque i Mònica Ferrer. Aquests premis, a més, comptaven amb una Distinció ciutadana que es concedia a persones que haguessin establert un compromís cívic amb Girona o que hagin realitzat alguna acció o adoptat alguna actitud exemplar per a la col·lectivitat.