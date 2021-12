L’Ajuntament de Girona ha hagut de suspendre temporalment l’enderroc dels edificis del carrer Universitat de Montpeller perquè en un dels locals ja expropiats hi ha entrat un expropietari amb l’objectiu de tornar a viure-hi. Ha près aquesta decisió en tenir coneixement que es tracta d’un cas complicat, ja que es tracta d’una persona que està essent atesa per professionals dels serveis socials.

Tot estava a punt per tirar a terra les vuit finques després d’un llarg procés amb l’objectiu de generar un vial que ha de connectar el carrer Universitat de Cervera i el carrer de Pau Vila i Dinarès on hi ha el parc del Migdia. La presència d’aquesta persona però, retardarà aquest enderroc. La suspensió ja ha estat comunicada a l’empresa que havia d’executar els treballs d’ensorrament dels edificis. Les tasques es portaran a terme quan es resolgui la situació de la persona que hi ha a l’interior d’una de les finques.

Des de 2017

Quan es va iniciar tot el procés que ha de culminar amb l’enderroc, es va analitzar i estudiar cada cas de cada unitat familiar que vivia als edificis que s’havien d’expropiar per posteriorment tirar a terra. Fossin propietaris, o no, segons han explicat fonts municipals. En aquell moment ja es va saber que hi havia aquesta persona en una de les finques. L’inici de l’expedient d’expropiació de cada edifici es va iniciar l’octubre de 2017.

Els casos per reubicar i atendre totes les persones es van anar resolent. En el cas d’aquesta persona que ha tornat a entrar en una de les finques es va decidir que, tenint en compte el seu cas, se li facilitaria l’accés a un habitatge social. Actualment, segons fonts municipals, podria entrar-hi a viure avui mateix.

Quan tots els habitants van ésser a fora dels edificis a enderrocar, es van anar tapiant tots els possibles punts d’accés a l’interior per evitar ocupacions, un fet que havia anat succeint. El juliol de l’any passat es va aprovar el projecte d’enderroc de les finques. Es van licitar les obres i el concurs públic el va guanyar l’empresa Excavacions i Transports Andreu Juanals SL per un import de 92.062,98 euros. Es preveu que, un cop adjudicats els treballs, aquests tinguin una durada de cinc mesos.

Condicionament del solar

En el projecte d’aquestes obres també s’inclou el condicionament del solar, que l’empresa adjudicatària haurà d’urbanitzar de forma provisional. Quedarà pendent la construcció d’un habitatge de protecció previst en aquest solar, així com també la creació d’un aparcament soterrat.

La revisió del Pla General de l’any 2002 preveu que hi hagi un vial per a vianants en aquesta zona que permetrà carrers que ara estan en paral·lel i accedir més directament al parc del Migdia. Un fet que havien posat de manifest veïns d’aquesta zona que demanaven que s’executés el que hi ha aprovat al Pla General i s’espongés aquest espai per la millora que suposava en la mobilitat al barri.