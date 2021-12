La Universitat de Girona fa una crida a la col·laboració ciutadana per poder estudiar l’impacte dels Jocs Florals a Catalunya. El grup de recerca de Patrimoni Literari ha engegat una campanya per recollir informació i documents a l’entorn d’aquest certamen literari i d’altres entre els anys 1859 i el 1977, un període que abraça des de la instauració dels Jocs Florals de Barcelona i fins la Transició.

Literatura i societat: arxius, entitats i publicacions vol recollir dades i analitzar el fenomen dels Jocs Florals tenint-ne en compte les implicacions socials, culturals i polítiques de cada moment, veient el concurs com un eix vertebrador d’elements socials i culturals que configuren un sistema més complex, en el qual el paper de les associacions, centres culturals i publicacions pren una importància clau per consolidar xarxes culturals i intel·lectuals.

Nascuts el 1859 a Barcelona per promoure la creació literària en català, el model dels Jocs Florals es va anar reproduir de forma progressiva arreu de Catalunya fins a ser un dels puntals de la societat i la cultura del país. Això va comportar un gruix important de nous textos en català que permet entendre la realitat social de Catalunya i estudiar la construcció de símbols i mites de la identitat catalana.

Ara, el grup investigador liderat per Margarida Casacuberta ha apostat per fer un estudi sobre com aquest concurs literari ha impactat en la cultura, la política i la societat i per fer-ho demana l’ajuda d’historiadors locals per aportar documentació sobre els Jocs Florals en diferents municipis i comarques de Catalunya. A més de la UdG, compta amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner i vol obrir-se als centres d’estudis locals i comarcals.

De moment, el grup de recerca ja ha començat buscant documents com revistes, diaris, cròniques o cartells en els arxius municipals i comarcals. Tot i així, demanen que qualsevol persona que tingui material sobre aquest concurs pugui aportar-los per engrandir l’estudi.

Al llarg del projecte, el grup de recerca farà sessions arreu de Catalunya per exposar els resultats que va obtenint en la investigació i posar de relleu la importància que han tingut els Jocs Florals com a fenomen social i cultural.