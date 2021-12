L’Ajuntament de Girona ha llançat una campanya de consells de seguretat per prevenir robatoris en domicilis durant les festes de Nadal. És habitual, durant aquestes dates, que es produeixi un repunt d’entrades a habitatges per part de persones delinqüents que aprofiten que a les llars hi ha regals. El consistori, a través de les xarxes socials, difondrà diferents consells de seguretat adreçats a la ciutadania.

Per exemple, no obrir la porta a persones desconegudes i tancar sempre amb clau quan es va a dormir o quan se surt de casa. I si es marxa de viatge, avisar a persones de confiança de la sortida per si veuen moviments estranys o senten sorolls, i perquè recullin la correspondència. A més, la policia alerta que s’ha d’evitar donar detalls de la sortida a les xarxes socials.