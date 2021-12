Un centenar de ramaders de les comarques gironines han protestat aquest divendres davant del supermercat Mercadona que hi ha a la rotonda del Mas Gri a l'entrada de Girona. Ho han fet per reclamar un «preu més just» per la llet que produeixen i que el gegant de l'alimentació els paga «per sota del cost» que els hi suposa. A més, els pagesos asseguren que l'increment que va anunciar Mercadona «no ha arreglat res» i denuncien que dels set cèntims que s'ha incrementat el preu des de l'agost, només dos han anat al pagès. La protesta ha obligat a tancar durant una estona el supermercat. La mobilització ha viscut uns minuts de tensió quan els pagesos volien bolcar llet a la porta del supermercat i els Mossos d'Esquadra no els ho han deixat fer.

L'entrada a Girona per la rotonda del Mas Gri ha estat més complicada del que és habitualment. Una desena de tractors han bloquejat el pas a un dels carrers que dona accés a l'aparcament del supermercat Mercadona. I és que els pagesos han tornat a fer-se sentir aquest divendres per reclamar que els paguin un preu just per la llet. Des d'Unió de Pagesos i l'Associació de Joves Ramaders i Agricultors de Catalunya (JARC) reclamen que es compleixi la cadena alimentària i, per tant, que no es pagui un preu per sota del cost que suposa produir.

I és que el sector assegura que les distribuïdores els hi abonen uns 33 cèntims per litre, quan els hi costa 40. En aquest sentit, el membre del sector lleter d'UP, Pau Barnés, reconeix que s'ha apujat set cèntims el litre des del mes d'agost, però que només dos han anat a parar al pagès. Barnés ha carregat contra Mercadona perquè, tot i que les queixes van destinades a les distribuïdores, el gegant dels supermercats «és qui fixa el preu que han de comprar». «Aquesta gent actua com un càrtel i ens empobreixen a nosaltres», assenyala. Una opinió que comparteix el president de la JARC a Barcelona, Josep Maria Freixa, que a més, adverteix que aquest any s'hauran perdut entre 20 i 30 explotacions ramaderes per la crisi del sector. Freixa també critica la política de fixar els preus. «Et diuen el que et paguen i si et va bé, bé i si no també», es lamenta.

Palla, llet i tensió amb els Mossos

La protesta ha consistit en una concentració davant del Mercadona on s'ha col·locat un taüt al costat d'una bala de palla. També s'ha bloquejat un dels accessos amb els tractors i s'han fet parlaments i una xocolatada. No ha estat fins al final de l'acte que els pagesos han desmuntat la bala davant de l'entrada del supermercat i han abocat diverses garrafes de llet contra els vidres de l'entrada del Mercadona. L'establiment, que ha hagut de tancar durant una estona amb els clients a dins diverses vegades, ha quedat bloquejat per la palla. Uns minuts més tard els pagesos han intentat portar un tractor amb un tanc ple de llet per llançar-la de nou contra la façana de l'establiment. Ha estat aleshores quan els Mossos han impedit el pas dels tractors que intentaven accedir al punt on havien de fer l'acció. Tres furgonetes de la unitat ARRO han bloquejat el pas als pagesos i un agent ha rebentat un dels vidres d'un tractor amb un cop de porra. Això ha encès els ànims dels manifestants que han recriminat l'acció al policia mentre intentaven accedir de nou al punt per tirar la llet. Finalment, els ànims s'han calmat i els pagesos han desistit d'abocar la llet del tanc que portaven.