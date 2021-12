Cap a unes barraques tan normalitzades com sigui possible. L’experiència del model amb una barra conjunta no ha deixat descontentes les associacions que van ser presents a la Copa en les passades Fires de Girona, però, tot i que els resultats, des del punt de vista econòmic, no han estat dolents, la voluntat és poder tornar al model tradicional amb una barraca separada per a cadascuna de les associacions. Dimecres al vespre, en una reunió a l’Hotel Inform de la Copa, les catorze associacions que van participar en la darrera edició de les barraques de Girona van conèixer la liquidació final dels beneficis en una trobada on els representants de la Comissió van apostar per tornar al model tradicional sense cap associació de les presents s’hi mostrés, almenys de manera oberta, en contra.

Després de dos anys sense barraques per Fires de Girona, l’ajuntament va establir un model de barra comunitària, al final van ser dues, amb venda conjunta de tiquets i, per tant, repartiment de beneficis a parts iguals entre totes les associacions participants. En un primer moment, l’Ajuntament de Girona havia decidit que només fossin 8 les associacions que participessin de la barra comunitària - Fal·lera Gironina, Diables de l’Onyar, Eugènia, Club Rítmica Girona, Pontenc, Salsa Jove, El Forn i Consell estudiants de la UdG segon un sorteig -, però després, amb la millora de les dades de la pandèmia, es va decidir fer la segona barra donant entrada a les sis associacions que havien perdut el sorteig: Hoquei Girona, AVAP, CPA Girona, AEiG Pare Claret, Naturalistes de Girona i Escacs Gerunda. Les barraques tindran una barra comunitària amb totes les entitats Catorze associacions que es van repartir els diferents torns per vendre tiquets i servir en les dues barres comunitàries al llarg de cada dia de Fires. Un sistema diferent del tradicional que, sobretot el primer dia amb la gentada que es va aplegar al concert d’Oques Grasses, va provocar moltes queixes per les llargues cues per comprar els tiquets de les consumicions. Unes cues que, més o menys, es van anar normalitzant amb el pas de les nits per acabar deixant les associacions satisfetes pel desenvolupament d’unes barraques molt concorregudes on va quedar ben clares les ganes de tornar a la normalitat de joves i no tan joves. Un bon regust de boca que, aquest dimecres, es va corroborar en conèixer la liquidació que, gràcies al repartiment equitatiu, ha provocat que algunes de les associacions més petites hagin fet el seu rècord de beneficis en unes Fires. Tot i això, el sentiment majoritari expressat en la reunió de dimecres al vespre va ser la voluntat de recuperar el model tradicional amb una barraca per cada associació i sense repartiment a parts iguals de beneficis.