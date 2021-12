Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Salt que l'11 d'octubre va participar en l'assalt d'un home quan entrava a casa seva a Llinars del Vallès. Els fets van passar a les 23.45 h, quan la Policia Local va rebre l'avís que dos homes, coberts amb passamuntanyes, havien assaltat la víctima a la porta de casa per robar-li els diners. Un testimoni va relatar que havia vist un d'ells llançant guants i passamuntanyes a terra i que els dos fugien amb un cotxe. Amb aquesta identificació, els Mossos van iniciar una investigació, localitzant el cotxe utilitzat en un aparcament proper on hi havia càmeres de vigilància i que van permetre identificar els autors, localitzar-ne un d'ells i detenir-lo el 14 de desembre a Salt.

Els detingut, amb antecedents per delictes similars, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.