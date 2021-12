Totes les xifres que envolten el cas d’Ivan Juvanteny són massa grans per a una ciutat com Girona. Aquest veí de 35 anys, més conegut pel sobrenom de ‘fals broker’, ha sigut denunciat per haver estafat més de 15 milions d’euros a unes 200 persones, la majoria de les quals són habitants de Girona, com ell.

Aquesta setmana Juvanteny ha tornat al carrer després de complir mesures de tancada preventiva que també han sigut de rècord per a l'Audiència de Girona. El sospitós esperarà en llibertat que finalitzi una instrucció complexa que guia el jutjat número 2 de l'Audiència de Girona i que ha d'acreditar com va aixecar una estructura financera fraudulenta que va col·lapsar, com passa sempre amb les estafes piramidals que segueixen l'esquema Ponzi –prometen grans rendiments als inversors, però, en el fons, els beneficis que reben els primers només són els ingressos dels segons–, a la primavera del 2019, segons publica el Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Juvanteny va entrar a la presó el mes d'abril d'aquell any per ordre del jutjat d'instrucció 2 d'aquesta capital de província. La jutge va prendre la decisió de ficar-lo entre reixes després que el sospitós hagués fugit a Alemanya per refugiar-se a casa d'un amic de les greus amenaces de què va ser objecte quan els seus inversors van descobrir que havien sigut enganyats. Segons el seu advocat, Julián Suárez-Inclán, va marxar a Alemanya per tal de suïcidar-se. No obstant, Juvanteny va recapacitar i va tornar a Girona per reunir-se amb la seva família i per entregar-se als Mossos d'Esquadra.