Guanyem Girona portarà a votació al proper ple municipal de dilluns una moció per desenvolupar un programa de cohabitatge per a la gent gran. La regidora Dolors Serra va definir ahir la soledat de la gent gran com «un dels grans mals invisibilitzats de la nostra ciutat». Així, la proposta de Guanyem busca explorar vies on l’habitatge compartit permeti combatre la soledat involuntària i alhora fomentar una vida activa a persones de la tercera edat.

Concretament, la moció reclama destinar dos habitatges municipals previstos per a polítiques socials per tal de desenvolupar-hi una prova pilot. La proposta de Guanyem també preveu una campanya de difusió de la iniciativa amb l’objectiu de donar-la a conèixer i incorporar persones interessades en participar-hi. També es buscaria gent que oferís el seu habitatge al programa per tal d’incorporar-los a la Xarxa d’Habitatges de Mediació. Qui ho fes, comptaria amb avantatges fiscals.